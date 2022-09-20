В Дагестане более десяти человек отправились угарным газом в кафе

Как минимум 13 человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Дагестана.

Игроки «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии во время поездки на матч ЛЕ

Состояние трёх человек медики оценивают как критическое. Сообщение о массовом отравлении поступило вечером 19 сентября. Среди пострадавших - четыре несовершеннолетних.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

Ранее во Владивостоке отдыхавшие в лагере «Юнга» дети были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияДагестан
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