В Дагестане более десяти человек отправились угарным газом в кафе

Состояние трёх человек медики оценивают как критическое. Сообщение о массовом отравлении поступило вечером 19 сентября. Среди пострадавших - четыре несовершеннолетних.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

Ранее во Владивостоке отдыхавшие в лагере «Юнга» дети были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

