В Дагестане более десяти человек отправились угарным газом в кафе
Как минимум 13 человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Дагестана.
Состояние трёх человек медики оценивают как критическое. Сообщение о массовом отравлении поступило вечером 19 сентября. Среди пострадавших - четыре несовершеннолетних.
По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.
Ранее во Владивостоке отдыхавшие в лагере «Юнга» дети были госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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