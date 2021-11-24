Стало известно о проблемах со здоровьем у Уилла Смита от переизбытка секса

Фрагмент его мемуаров опубликовало издание The Independent. Говоря об этом, знаменитость не имел в виду венерические заболевания. Как следует из биографии актера, после расставания с девушкой в 16 лет он вел «безудержную сексуальную жизнь», чтобы справиться с депрессией. «Я отчаянно нуждался в помощи, но ведь таблетки от горя не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых сношений», — написал актер.

У Смита началась психосоматическая реакция на оргазм: он переспал с большим количеством женщин, из-за чего его начинало тошнить каждый раз, когда он достигал кульминации.

Ранее Уилл Смит представил трейлер документального сериала о себе. Проект задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в «более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита».

