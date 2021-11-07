Уилл Смит компенсировал доходы актеров «яблоками»

Из-за пандемии было принято решение киноленту запустить одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. В результате актеры лишились части процентов с кассовых сборов.

Смит подарками решил сгладить неприятности актеров деньгами и подарками.

Ранее актер Уилл Смит на своем YouTube-канале представил трейлер документального сериала о себе. Проект задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в «более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита».

