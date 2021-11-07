Уилл Смит компенсировал доходы актеров «яблоками»
Денежными чеками и iPhone поддержал голливудский актер и продюсер Уилл Смит своих коллег по фильму «Король Ричард».
Из-за пандемии было принято решение киноленту запустить одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. В результате актеры лишились части процентов с кассовых сборов.
Смит подарками решил сгладить неприятности актеров деньгами и подарками.
Ранее актер Уилл Смит на своем YouTube-канале представил трейлер документального сериала о себе. Проект задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в «более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита».
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