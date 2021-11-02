«Мрачное путешествие»: о Уилле Смите выйдет документальный сериал
Актер Уилл Смит на своем YouTube-канале представил трейлер документального сериала о себе. Проект задумывался как документальное шоу, в котором будет продемонстрировано, как знаменитый актер сбрасывает вес. Но в итоге сериал превратился в «более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита».
В ролике показано, как голливудский актер решается на откровенный разговор с родными и фанатами. Уилл рассуждает о том, как пришел к успеху и делает несколько громких заявлений. В том числе он признается своей семье в том, что задумывался о самоубийстве.
Сериал стартует 8 ноября и состоит из шести эпизодов. Они будут выходить ежедневно на официальном YouTube-канале актера.
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