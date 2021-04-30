Стало известно о проблемах с доставкой продуктов в Москву
Вступающие в силу 5 мая новые правила движения грузовых автомобилей в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов питания и торговых сетей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Данные трудности не позволяют гарантировать поставки товаров в срок. В одной из сетей гипермаркетов подтвердили, что их контрагенты предупреждают о возможных задержках. Также сообщается о росте тарифов на грузовые перевозки.
Как заявил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев, зафиксированное камерой нарушение грозит штрафом в пять тысяч рублей. По этой причине перевозчики не готовы брать на себя риски.
Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.
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