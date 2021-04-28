Россиян предупредили о росте цен на гречку

В феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15 процентов. Рост ожидался в марте-апреле. Как говорят эксперты, закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». Также ожидается рост цен на пшено и овсяные хлопья.

Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.

Отмечается, что возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг, который попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости социально значимых продуктов.

Россияне сократили траты на продукты на фоне кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным исследовательского центра «Тинькофф Data», примерно половина опрошенных аналитиками россиян пересмотрели свои потребительские приоритеты. При этом 25% респондентов совершают покупки реже и следят за акциями, 20% опрошенных готовы покупать только качественные товары.

