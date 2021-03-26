Рост цен на продукты в РФ в феврале был в пять раз быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты питания в РФ в феврале 2021 года выросли на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. При этом в ЕС продукты подорожали всего на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Отмечается, за январь-февраль 2021 года продукты в Евросоюзе подорожали на 1,1%, а в России – на 2,7%.