Рост цен на продукты в РФ в феврале был в пять раз быстрее, чем в ЕС

Цены на продукты питания в РФ в феврале 2021 года выросли на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. При этом в ЕС продукты подорожали всего на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Отмечается, за январь-февраль 2021 года продукты в Евросоюзе подорожали на 1,1%, а в России – на 2,7%.

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Заметнее всего в России выросли цены на мясо, фрукты и овощи. В то же время в ЕС стремительнее всего росли цены на овощи, фрукты и масла.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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