Стало известно о приоритетах зумеров при трудоустройстве

По данным компании, к поколению Z относятся люди, родившиеся в 1997 году и позже, к поколению Y — родившиеся в 1981-1996 годах, к поколению X – в 1963-1980 годах.

«Поколение Z чаще ориентировано на удаленку (24%). Для молодых специалистов по сравнению с представителями предыдущих поколений также более важны такие составляющие компенсационных пакетов как компенсация питания (13%), оплата проезда в общественном транспорте (11%), возможность покупки продукции компании со скидкой (6%)», — отмечается в исследовании.

Для россиян более старшего поколения также важно наличие полиса ДМС, льготные путевки, предоставление служебного транспорта в составе компенсационного пакета, фиксированный рабочий день, возможность получить беспроцентную ссуду. Карьерный рост и обучение – в приоритете как для миллениалов, так и для зумеров.

В исследовании участвовали 1600 экономически активных жителей России старше 18 лет.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в России отсутствие стабильности и перспектив деморализует молодежь и увеличивает социальное напряжение.

«Отсутствие стабильности и перспективности деморализует большую часть молодых людей, ввергая их в состояние неуверенности и неудовлетворенности – социального напряжения, разговоры о котором, как и раньше, уходят в разговоры на кухне с употреблением нецензурной лексики. Уровень жизни катастрофически падает. В среду бедных попадают даже те, молодые люди, которые имеют высшее образование, но не находят себе применения не потому, что не могут работать, а потому, что не могут найти ту работу, которая отвечала бы уровню обеспеченной жизни: всё - от уровня нищеты до минимальной оплаты труда», - добавила Самраилова.



