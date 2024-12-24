Санта-Клаус начал традиционное кругосветное путешествие перед Рождеством
Санта-Клаус 24 декабря, в преддверии Рождества Христова по григорианскому календарю начал кругосветное путешествие, стартовал с Северного полюса. Об этом объявило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое традиционно отслеживает перемещение зимнего волшебника, развозящего подарки по Земле.
За путешествием Санта-Клауса можно следить в режиме реального времени на сайте NORAD. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», рождественский дед отправился в путь в полдень по московскому времени. Он едет на волшебных санях, запряженных девятью оленями во главе с красноносым Рудольфом.
Путь лежит с востока на запад, начиная с южной части Тихого океана, затем Санта перемещается в Новую Зеландию и Австралию, завершается волшебное путешествие в Южной Америке. В НОРАД предупреждают, что маршрут Санта Клауса может меняться в зависимости от погодных условий, что делает его "по-настоящему непредсказуемым".
NORAD отслеживает перемещения Санта-Клауса с 1958 года. Тремя годами ранее в одной из газет США было напечатано объявление с номером телефона для связи с рождественским дедом. Однако из-за опечатки звонки детей начали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США. В итоге, военные решили принять на себя обязанность ежегодно сообщать всем желающим о перемещениях Санта-Клауса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru