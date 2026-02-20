Поддержка и понимание: Чего не хватает женщине после рождения ребенка

«Институт ответственного отцовства сейчас нужен, как никогда. Ранее, когда роли были очень четко распределены: домом занимались женщины, мужчины занимались своим развитием в социуме. Сейчас меняется мир, меняются роли. Жизнь усложняется. Женщины становятся тоже кормильцами в семье. Когда женщина уходит в декрет, она теряет некую финансовую независимость, очень важно, чтобы мужчина мог поддержать ее. Дело не просто в опоре или чувстве ответственности, а именно в поддержке и понимании. Мужчина как отец рядом... Но понимает ли он, что женщина на самом деле теряет через свою уменьшенную самореализацию? Также я часто сталкиваюсь с тем, что женщина не доверяет мужчине, считает, что она сама сделает лучше – это нормально, у мужчины тоже не сразу получается. Женщине иногда бывает сложнее вести машину. Есть разные роли, в которых мы преимущественно лучше, чем партнер другого пола. Это очень важно учитывать с изменением текущей ситуации в нашей жизни», - заявила она.

Ранее сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что российской молодежи важно понимать, что старшее поколение и близкое окружение готово поддержать их в решении завести семью и родить детей.

