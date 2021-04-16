Южная Корея изготовит 650 млн доз «Спутника V» на экспорт

Отмечается, что коммерческое производство начнется в ближайшее время. Биотехнологическая компания GL Rapha, которая стоит во главе консорциума, ожидает получения оборудования для наращивания масштаба производства.

Согласно изначальному контракту компании с РФПИ, препарат планировалось поставлять фармацевтической компании Yas Pharmaceuticals в ОАЭ, которая займётся её распространением в странах Ближнего Востока. Однако позже стало известно, что итоговое решение о направлении поставок остаётся за РФПИ, и компания готова поставлять готовую вакцину в любую страну, включая Россию, если это потребуется.

Ожидается, что производство вакцины начнется в конце апреля на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин.

