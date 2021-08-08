Стало известно о новом обмане банковских мошенников

По его словам, потенциальным жертвам злоумышленников поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных займах, а затем звонят аферисты от имени службы безопасности банка или прокуратуры.

После этого они предложат под контролем «банковского работника» провести отмену кредита, используя персональные данные жертвы.

Как отметил эксперт, никакие указания звонящих выполнять ни в коем случае не нужно.

Ранее сообщалось, что злоумышленники изобрели новую схему обмана с выдачей кредита. Россиянам без их ведома переводят микрозаймы. По информации «Российской газеты», в преступных манипуляциях, как правило, принимают участие микрофинансовые организации.

