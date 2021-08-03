Телефонные мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян

Телефонные мошенники придумали оригинальный способ шантажа «троллящих» их жертв. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила, что злоумышленники «откровенно достали людей» своими звонками, поэтому их «троллинг» стал для россиян развлечением, отмечает РИА Новости.

При этом, известны случаи, когда мошенники записывают голоса жертвы, монтируют запись, а потом в мессенджерах шантажируют граждан с помощью таких аудио, предупредила Лазарева.

Если жертва отказывается выполнять выдвигаемое требование и прислать указанную сумму денег на определенный счет, злоумышленники угрожают отправить эту запись родственникам, близким, работодателям и деловым партнерам, пишет Газета.ру.

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А ранее сообщалось, что мошенники нашли способ красть деньги россиян через розыгрыш призов, которые якобы организованы мессенджерами. Об этом заявили в Сбербанке.

Схема заключается в том, что подставной администратор пишет пользователю мессенджера, что тот выиграл несколько тысяч долларов. После этого жертве пишет мошенник под видом оператора банка, что для вывода денег нужно конвертировать их в рубли, для чего потребуется внести комиссию в несколько сотен рублей. Мошенники просят у пользователя всю информацию о банковской карте, а затем требуют подтвердить операцию через смс-код.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоТелефонный Разговор
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