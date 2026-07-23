Стало известно о новой семейной выплате до 200 тысяч рублей

Ее стали выплачивать с 1 июня. Для получения выплаты необходимо либо через «Госуслуги», либо через Соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям. Получатель должен иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментам.

Рассмотрение заявки на выплату займет не более двух недель. Средний размер выплаты варьируется от 70 до 100 тысяч рублей, а в отдельных случаях может достигать 200 тысяч рублей.

Ранее россиянам раскрыли график повышения всех социальных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

