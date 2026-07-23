Лавров: Россия не собирается нападать на Европу
Москва не собирается ни на кого нападать, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
По его словам, если Евросоюз решится на конфликт, то это будет неконвенциональная война. «[Президент России Владимир Путин] очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они, в очередной раз собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — указал дипломат.
Министр отметил, что в случае нападения ЕС на РФ конфликт «будет другим». Лавров подчеркнул, что ведутся процессы милитаризации Европы, которые комментируют Минобороны РФ, Служба внешней разведки и Путин.
Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не будет инициатором третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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