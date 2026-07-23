Лавров: Россия не собирается нападать на Европу

Москва не собирается ни на кого нападать, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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По его словам, если Евросоюз решится на конфликт, то это будет неконвенциональная война. «[Президент России Владимир Путин] очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они, в очередной раз собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — указал дипломат.

Министр отметил, что в случае нападения ЕС на РФ конфликт «будет другим». Лавров подчеркнул, что ведутся процессы милитаризации Европы, которые комментируют Минобороны РФ, Служба внешней разведки и Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не будет инициатором третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСергей Лавров

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