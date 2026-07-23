В Госдуму внесен законопроект об отмени повышения пенсионного возраста

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму проект закона об отмене повышения пенсионного возраста и возврате к прежним нормам — для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет.

Голикову призвали подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст

Парламентарии предложили отменить пенсионную реформу 2018 года и признать принятый закон 350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» утратившим силу. Кроме того, депутаты предложили зафиксировать пенсионный возраст в 60/55 лет и запретить его повышение до 2035 года, сообщает РБК.

Ранее Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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