В Госдуму внесен законопроект об отмени повышения пенсионного возраста
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму проект закона об отмене повышения пенсионного возраста и возврате к прежним нормам — для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет.
Парламентарии предложили отменить пенсионную реформу 2018 года и признать принятый закон 350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» утратившим силу. Кроме того, депутаты предложили зафиксировать пенсионный возраст в 60/55 лет и запретить его повышение до 2035 года, сообщает РБК.
Ранее Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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