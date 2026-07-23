Госдума приняла закон о контроле за ростом цен

Документ предусматривает фиксацию цен на всех этапах продвижения товара — от производителя или импортера до розничного прилавка. Информацию о продавцах, поставщиках, объемах реализации, доходах и ценах будут получать от Федеральной налоговой службы органы исполнительной власти, перечень которых утвердит правительство. Кабмин также определит перечень продовольственных товаров, подлежащих мониторингу.

В Минпромторге пояснили, что речь идет о сведениях, содержащих налоговую тайну и находящихся в контрольно-кассовой технике. Получение оперативной и достоверной информации необходимо для своевременного реагирования на подорожание. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов напомнил, что у правительства уже есть полномочия по ограничению наценок на социально значимые товары, и для принятия таких решений требуется полная информация о цепочке ценообразования.

В Госдуме подчеркнули, что закон впервые организует сквозной мониторинг всей цепочки движения товаров, позволяя отслеживать не только конечные розничные цены, но и факторы их формирования, включая сезонность и логистику. Зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил, что ранее регуляторы работали вслепую, опираясь на средние статистические данные, а новый механизм позволит увидеть, где именно происходит необоснованное завышение цен.

Эксперты считают, что новый механизм может сделать государственный контроль более адресным и сократить количество запросов к производителям. Государство сможет оценить распределение доходности по всей цепочке и при необходимости скорректировать меры поддержки. Однако специалисты указывают на риски утечек данных, представляющих коммерческую тайну.

Ранее бизнес впервые открыто заявил о несогласии с рядом положений проекта закона о сквозном мониторинге цен, выразив опасения по поводу расширения доступа чиновников к коммерческой информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

