Дефицит топлива разогнал инфляцию в регионах РФ

Это произошло на фоне резкого подорожания топлива. В Тыве рост цен в июне достиг 12,2% против 7,13% месяцем ранее, что является максимальным показателем из всех субъектов. Таковы данные Росстата. Одной из причин ускорения стало повышение стоимости бензина и дизеля.

В Севастополе топливо за год подорожало почти на 80%, в Тыве — более чем на 65%. По словам экспертов, рост цен на сырье напрямую отражается на инфляции, поскольку увеличивает транспортные и производственные издержки бизнеса.

Выше среднероссийского уровня инфляция в июне была в 49 регионах. В пятерку субъектов с наиболее быстрым ростом цен также вошли Севастополь (8,8%), Камчатский край (8,45%), Самарская (8,44%) и Костромская (7,87%) области. Самый низкий показатель в Ингушетии — 3,88%.

Разница в динамике цен между регионами связана также и со структурой расходов населения. Территориях с высокой долей расходов на продукты и топливо любое подорожание базовых товаров сильнее влияет на общий уровень инфляции.

В России годовая инфляция ускорилась до 5,84%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

