В Израиле охранять тюрьму с боевиками «Хамаса» будут крокодилы
Израиль приступил к работам по созданию рвов с крокодилами для охраны тюрьмы, в которой будут содержаться боевики «Хамаса», сообщает «Едиот Ахронот».
По планам министерства национальной безопасности, вокруг корпуса учреждения Кциот строится 170-метровый канал. Тюрьма находится в пустыне Негев и считается самой большой в стране.
«Те, кто убивал, устраивал бойню, насиловал и вел себя как животное, заслуживает того, чтобы его тюремщиками были животные», — указали в ведомстве. Проект вывал много споров в обществе. Эксперты считают использование крокодилов неправомерной. Также план критикуют из-за его потенциальной опасности для жителей соседних населенных пунктов.
Ранее в Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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