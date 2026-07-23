В Израиле охранять тюрьму с боевиками «Хамаса» будут крокодилы

По планам министерства национальной безопасности, вокруг корпуса учреждения Кциот строится 170-метровый канал. Тюрьма находится в пустыне Негев и считается самой большой в стране.

«Те, кто убивал, устраивал бойню, насиловал и вел себя как животное, заслуживает того, чтобы его тюремщиками были животные», — указали в ведомстве. Проект вывал много споров в обществе. Эксперты считают использование крокодилов неправомерной. Также план критикуют из-за его потенциальной опасности для жителей соседних населенных пунктов.

Ранее в Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

