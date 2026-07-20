Россиянам раскрыли график повышения всех социальных выплат
Ежегодно в России индексируются более 40 социальных выплат. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она сообщила, что 1 августа в стране увеличатся выплаты работающим пенсионерам, а с 1 октября - пенсии военнослужащих, зарплаты силовиков и госслужащих.
Парламентарий напомнила, что с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а значит и все связанные с ним выплаты, в том числе, пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам.
Бессараб добавила, что с 1 февраля в России проиндексируют все соцвыплаты и льготы, например, материнский семейный капитал, пособия по инвалидности.
«Страховая пенсия по старости на следующий год планируется к повышению дважды: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда.... С 1 апреля будут повышены социальные выплаты», — заключила депутат.
Ранее в СМИ появилась информация, жилищная покупательная способность материнского капитала за 10 лет упала на 38%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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