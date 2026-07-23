СМИ: Атаки БПЛА за неделю затронули пять складов Wildberries
Атаки беспилотных летательных аппаратов за неделю затронули пять складских объектов Wildberries, сообщает «Коммерсант».
Их общая площадь составляет 802 тыс. кв. м. Это 14,3% всех логистических мощностей компании. Временно приостановят работу 8%.
Стоимость поврежденной от пожаров недвижимости Wildberries оценивается в 60 млрд руб. Строительство такого же объема новых складов может обойтись в 35,5 млрд руб.
В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами.
Ранее стало известно, что Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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