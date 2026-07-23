СМИ: Атаки БПЛА за неделю затронули пять складов Wildberries

Атаки беспилотных летательных аппаратов за неделю затронули пять складских объектов Wildberries, сообщает «Коммерсант».

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Их общая площадь составляет 802 тыс. кв. м. Это 14,3% всех логистических мощностей компании. Временно приостановят работу 8%.

Стоимость поврежденной от пожаров недвижимости Wildberries оценивается в 60 млрд руб. Строительство такого же объема новых складов может обойтись в 35,5 млрд руб.

В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами.

Ранее стало известно, что Wildberries начал первые выплаты продавцам после атаки ВСУ на склады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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