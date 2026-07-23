Спикер Госдумы Володин заявил, что принимает законы только по просьбам россиян

Все принятые Госдумой законы являются ответом на запросы граждан, сообщил «Интерфаксу» спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, упреки в адрес депутатов о том, что они принимают слишком много запретительных мер, неуместны и это является подменой понятий.

Парламентарии «все это делали исключительно по запросу наших граждан, понимая свою ответственность и еще раз подтверждаем, что это абсолютно правильные решения», указал Володин.

Он привел в пример запрет менять пол и пропагандировать «нетрадиционные отношения», отметив, что депутатов «всегда поддерживает» президент Владимир Путин.

Ранее была названа стоимость работы депутата Госдумы для избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

