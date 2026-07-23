Евросоюз планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей

По данным агентства, соблюдение законов может быть затруднительным из-за их разрозненности. Это может ослабить статус единого рынка Евросоюза, пока он пытается обуздать крупные технологические компании из США и борется с противодействием своим цифровым правилам, пишет агентство.

Желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции.

В принятии аналогичных мер выразили заинтересованность Греция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Дания, Швеция и другие страны.

Ранее в Южной Корее захотели запретить соцсети детям до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

