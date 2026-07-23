Евросоюз планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей
Еврокомиссия планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, соблюдение законов может быть затруднительным из-за их разрозненности. Это может ослабить статус единого рынка Евросоюза, пока он пытается обуздать крупные технологические компании из США и борется с противодействием своим цифровым правилам, пишет агентство.
Желание ввести общеевропейский закон было вызвано принятием соответствующего запрета для детей младше 15 лет во Франции.
В принятии аналогичных мер выразили заинтересованность Греция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Дания, Швеция и другие страны.
Ранее в Южной Корее захотели запретить соцсети детям до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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