Стало известно о мошенничестве с «проверкой подлинности» пятитысячных купюр

Злоумышленники крадут деньги и имущество россиян как удаленно, так и офлайн. Они звонят гражданам и рассказывают о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Мошенники предлагают установить на телефон приложение «Банкноты Банка России». После этого они высылают своим жертвам ссылку на фальшивую программу. После ее установки аферисты получают удаленный доступ к телефону и к банковским приложениям и счетам.

В другом случае мошенники под видом работников социальных служб «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на "новые"», вручая гражданам фальшивки.

Ранее заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу Алексей Потехин заявил, что жителям Москвы и Подмосковья стали звонить мошенники, убеждающие в необходимости срочно обменять старые пятитысячные купюры на новые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

