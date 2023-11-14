Экс-глава ЦБ Дубинин призвал не спешить возмещать ущерб жертвам мошенников

Прежде чем банк компенсирует ущерб жертвам мошенничества, правоохранительные органы должны провести тщательную проверку, сказал НСН Сергей Дубинин.

Банк должен выплатить ущерб жертве мошенников, только если проверка поможет выявить и наказать злоумышленников, чтобы избежать фейковых заявлений от самих клиентов. Об этом НСН заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

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Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков предложил обязать банки компенсировать клиентам часть похищенных мошенниками средств. По его мнению, это будет мотивировать кредитные организации на более эффективную борьбу с мошенничеством. По мнению Дубинина, прежде чем привлекать банки к ответственности, проверку должны провести правоохранительные органы.

«Скорее всего, даже для этого потребуется решение суда. Если мошенники будут выявлены и наказаны, то банк частично компенсирует ущерб. Но может иметь место действительно фейковое сообщение о мошенничестве. Так что одного заявления клиента явно недостаточно, этот факт нужно будет еще установить», — сказал Дубинин.

Ранее юрист, руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов заявил, что мошенники освоили новую схему обмана граждан с использованием микрозаймов. Злоумышленники сами переводят потенциальным жертвам деньги, после чего информируют их об одобрении микрозайма. Для отмены действий гражданину нужно оставить заявку, а также отправить код из СМС, в результате чего на него действительно оформляют заем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минфин РФМинфинМошенничествоБанкиСергей Дубинин

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