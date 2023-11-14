Экс-глава ЦБ Дубинин призвал не спешить возмещать ущерб жертвам мошенников
Прежде чем банк компенсирует ущерб жертвам мошенничества, правоохранительные органы должны провести тщательную проверку, сказал НСН Сергей Дубинин.
Банк должен выплатить ущерб жертве мошенников, только если проверка поможет выявить и наказать злоумышленников, чтобы избежать фейковых заявлений от самих клиентов. Об этом НСН заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
{{related_post_KORi5bCTa}}
Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков предложил обязать банки компенсировать клиентам часть похищенных мошенниками средств. По его мнению, это будет мотивировать кредитные организации на более эффективную борьбу с мошенничеством. По мнению Дубинина, прежде чем привлекать банки к ответственности, проверку должны провести правоохранительные органы.
«Скорее всего, даже для этого потребуется решение суда. Если мошенники будут выявлены и наказаны, то банк частично компенсирует ущерб. Но может иметь место действительно фейковое сообщение о мошенничестве. Так что одного заявления клиента явно недостаточно, этот факт нужно будет еще установить», — сказал Дубинин.
Ранее юрист, руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов заявил, что мошенники освоили новую схему обмана граждан с использованием микрозаймов. Злоумышленники сами переводят потенциальным жертвам деньги, после чего информируют их об одобрении микрозайма. Для отмены действий гражданину нужно оставить заявку, а также отправить код из СМС, в результате чего на него действительно оформляют заем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года
- В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет
- СМИ: В Германии призвали выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
- Курс доллара опустился ниже 91 рубля
- СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
- Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
- В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
- Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине
- В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС
- Система противовоздушной обороны сработала в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru