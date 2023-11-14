Экс-глава ЦБ Дубинин призвал не спешить возмещать ущерб жертвам мошенников

Банк должен выплатить ущерб жертве мошенников, только если проверка поможет выявить и наказать злоумышленников, чтобы избежать фейковых заявлений от самих клиентов. Об этом НСН заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

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Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков предложил обязать банки компенсировать клиентам часть похищенных мошенниками средств. По его мнению, это будет мотивировать кредитные организации на более эффективную борьбу с мошенничеством. По мнению Дубинина, прежде чем привлекать банки к ответственности, проверку должны провести правоохранительные органы.

«Скорее всего, даже для этого потребуется решение суда. Если мошенники будут выявлены и наказаны, то банк частично компенсирует ущерб. Но может иметь место действительно фейковое сообщение о мошенничестве. Так что одного заявления клиента явно недостаточно, этот факт нужно будет еще установить», — сказал Дубинин.

Ранее юрист, руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов заявил, что мошенники освоили новую схему обмана граждан с использованием микрозаймов. Злоумышленники сами переводят потенциальным жертвам деньги, после чего информируют их об одобрении микрозайма. Для отмены действий гражданину нужно оставить заявку, а также отправить код из СМС, в результате чего на него действительно оформляют заем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

