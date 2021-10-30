Стало известно, на каком кладбище похоронят Игоря Кириллова

Знаменитого диктора и телеведущего Игоря Кириллова, скончавшегося в возрасте 89 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Об этом ТАСС сообщила его вдова Татьяна.

«Место (похорон – прим. НСН) - Новодевичье кладбище», - рассказала она, отметив, что дата прощания пока не известна.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского диктора Игоря Кириллова, умершего в 89 лет в субботу, 30 октября. Глава государства назвал его патриархом отечественного телевидения.

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ФОТО: Kremlin.ru
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