Стало известно, на каком кладбище похоронят Игоря Кириллова
Знаменитого диктора и телеведущего Игоря Кириллова, скончавшегося в возрасте 89 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Об этом ТАСС сообщила его вдова Татьяна.
«Место (похорон – прим. НСН) - Новодевичье кладбище», - рассказала она, отметив, что дата прощания пока не известна.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского диктора Игоря Кириллова, умершего в 89 лет в субботу, 30 октября. Глава государства назвал его патриархом отечественного телевидения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru