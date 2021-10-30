Стало известно, на каком кладбище похоронят Игоря Кириллова

Путин призвал страны G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин от COVID-19 Минздрав: «Спутник Лайт» должен использоваться только для ревакцинации Росрыболовство заверило россиян, что дефицита икры на Новый год не будет Москвичи в преддверии нерабочих дней резко увеличили траты на алкоголь В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях