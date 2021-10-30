Диктор Шатилова: Кириллов умер от COVID

Звезда советского телеэфира Игорь Кириллов умер от коронавируса. Об этом рассказала народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова телеканалу «Звезда».

Коллега легендарного диктора рассказала, что Кириллову ампутировали ногу в городской клинической больнице имени С. П. Боткина, где находился с 10 сентября. Позднее там же прославленный диктор скончался от коронавируса.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!» — скорбит артистка.

По словам Шатиловой, она пыталась связаться с Кирилловым накануне, но его телефон был недоступен. Позже ей перезвонили и сообщили о смерти ведущего.

Ранее стало известно, что диктор и телеведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Первый канал.

