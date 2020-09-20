Стало известно, куда отправляются путешествовать россияне на Новый год
Самым популярным новогодним направлением для путешествий российских туристов являются ОАЭ. Об этом пишет Газета. ru со ссылкой на АТОР.
Спрос на туры в эту страну в России начинает расти с начала осени и остается устойчивым всю осень. Туроператоры отмечают, что среди желающих есть путешественники, которые бронируют и оплачивают поездки в ноябре и декабре.
Среди тех, кто отправляется в Эмираты, много россиян, которые не смогли воспользоваться путевками весной из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа будет продлена на период межсезонья и скорректирована, а россияне рассказали НСН, сколько смогли сэкономить.
«Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране», - подчеркнула Догузова, напомнив, что впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год.
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