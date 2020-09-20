Стало известно, куда отправляются путешествовать россияне на Новый год

Среди тех, кто отправляется в Эмираты, много россиян, которые не смогли воспользоваться путевками весной из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа будет продлена на период межсезонья и скорректирована, а россияне рассказали НСН, сколько смогли сэкономить.

«Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране», - подчеркнула Догузова, напомнив, что впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год.

