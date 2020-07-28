Глава Ростуризма рассказала, как получить кешбэк за туры

По ее словам, в программе будут принимать участие все регионы страны, а это значит, что туристы смогут получить самые широкие возможности в выборе отдыха.

«Это и пляжи юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Оздоровление на Кавказе, рафтинг и трекинг на юге Сибири, серфинг на Дальнем Востоке, экскурсия в Санкт-Петербург и северное сияние в Архангельской области», - перечислила собеседница НСН.

Для удобства туристов в программу включены как пакетные туры – перелет и проживание, так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

«Мы знаем, что таких туристов много. Важно помнить: нужно дождаться старта программы в августе; тур должен быть не менее пяти дней, четырех ночей и оплачен карточкой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента старта программы и до самого конца года. Все подробности программы и ответы на часто задаваемые вопросы можно будет найти на сайте Ростуризма и в моих социальных сетях», - заключила глава ведомства.

Напомним, ранее правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма.

