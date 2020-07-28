Глава Ростуризма рассказала, как получить кешбэк за туры
Зарина Догузова в эфире НСН раскрыла подробности новой программы поддержки внутреннего туризма.
К программе правительства, позволяющей вернуть от 5000 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, смогут присоединиться туристические агентства. Об этом НСН рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
В эфире НСН Зарина Догузова раскрыла подробности новой программы поддержки внутреннего туризма.
«В августе стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Точную дату мы назовем в самое ближайшее время. Основная задача программы – сделать отдых граждан в нашей стране интереснее, а главное, доступнее. Суть программы в том, что турист сможет получить возврат средств от 5000 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. Туристу вернется 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – если стоимость тура составила от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальный возврат 15 тысяч рублей – если тур стоил от 75 тысяч рублей и выше. Деньги вернутся автоматически в течение максимум пяти дней», - рассказала Догузова.
По ее словам, в программе будут принимать участие все регионы страны, а это значит, что туристы смогут получить самые широкие возможности в выборе отдыха.
«Это и пляжи юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Оздоровление на Кавказе, рафтинг и трекинг на юге Сибири, серфинг на Дальнем Востоке, экскурсия в Санкт-Петербург и северное сияние в Архангельской области», - перечислила собеседница НСН.
Для удобства туристов в программу включены как пакетные туры – перелет и проживание, так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
«Мы знаем, что таких туристов много. Важно помнить: нужно дождаться старта программы в августе; тур должен быть не менее пяти дней, четырех ночей и оплачен карточкой «Мир». В поездку можно будет отправиться с момента старта программы и до самого конца года. Все подробности программы и ответы на часто задаваемые вопросы можно будет найти на сайте Ростуризма и в моих социальных сетях», - заключила глава ведомства.
Напомним, ранее правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- В России резко повысили штрафы за продажу несовершеннолетним насвая и снюса
- Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к COVID-19
- В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
- Новый фильм Кончаловского вошел в основную программу Венецианского фестиваля
- Россия откроет авиасообщение с новыми странами в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru