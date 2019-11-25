Стало известно, кто сменит Лео Бокерию на посту главы центра им. Бакулева
Кандидатом на место директора Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева является Елена Голухова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ FM» ссылкой на собственный источник. Голухова сейчас занимает должность заместителя руководителя по научной и клинической работе центра.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия сменит кресло директора на должность почетного президента центра, писал RT. При этом, в СМИ была информация, что указ об увольнении кардиохирурга был связан с достижением им предельного возраста.
Отметим, Лео Бокерии 22 декабря 2019 года должно исполниться 80 лет. Директором НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева он является с 1994 года.
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