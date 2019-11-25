Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Кардиохирург Лео Бокерия стал почётным президентом Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет RT.

По её словам, он перешёл на эту должность с поста директора, однако все сообщения о его увольнении не соответствуют действительности.

«Лео Антонович Бокерия не увольняется, а переходит с позиции директора центра на позицию президента», — цитирует Скворцову АГН Москва.

Ранее СМИ писали об увольнении Бокерии. Лео Бокерия занимал свой пост с 1994 года. Ранее НСН писала, от чего зависит продолжительность жизни человека, по мнению знаменитого кардиохирурга.

