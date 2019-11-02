Стало известно, кто в России зарабатывает больше 200 тысяч рублей

2 ноября 201918:01

Должность Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика оказалась самой высооплачиваемой в России по итогам исследования сервиса HeadHuntеr. Претенденту на вакансию работодатель предлагает зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Все результаты экспертной оценки самых востребованных вакансий опубликованы на сайте сервиса.

В тройке лидеров также разработчик интеграционных решений с зарплатой 230 тысяч рублей в месяц и директор по управлению персоналом в IT – с 200 тысячами рублей в месяц.

Отмечается, что вакансии предложены соискателям в Москве.

Наиболее высоко оплачиваемой работой в регионах является позиция программиста 1С в Екатеринбурге и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с доходом 150 тысяч рублей «чистыми».

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Согласно исследованию, на каждую вакансию приходится пять претендентов. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в России, составляет 45 288 рублей.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почему высокие зарплаты россиян не выгодны власти.

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ФОТО: flickr.com
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