Стало известно, кто в России зарабатывает больше 200 тысяч рублей

Должность Senior IOSdeveloper/ведущего IOS-разработчика оказалась самой высооплачиваемой в России по итогам исследования сервиса HeadHuntеr. Претенденту на вакансию работодатель предлагает зарплату в размере 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Все результаты экспертной оценки самых востребованных вакансий опубликованы на сайте сервиса.

В тройке лидеров также разработчик интеграционных решений с зарплатой 230 тысяч рублей в месяц и директор по управлению персоналом в IT – с 200 тысячами рублей в месяц.

Отмечается, что вакансии предложены соискателям в Москве.

Наиболее высоко оплачиваемой работой в регионах является позиция программиста 1С в Екатеринбурге и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок в Новосибирске с доходом 150 тысяч рублей «чистыми».