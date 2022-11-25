Стало известно, кто получит пенсию в декабре дважды

По ее словам, в связи с новогодними праздниками пожилые люди, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому деньги приходит после 8 числа, получат пенсию в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

Отмечается, что никаких новогодних доплат к пенсии нет. Однако некоторые работодатели предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.

Индексация выплат работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих, заявили в ПФР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

