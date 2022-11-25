Стало известно, кто получит пенсию в декабре дважды
Пенсия за январь 2023 года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре, сообщает «Прайм» со ссылкой на кандидата экономических наук кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галину Семенову.
По ее словам, в связи с новогодними праздниками пожилые люди, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому деньги приходит после 8 числа, получат пенсию в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.
Отмечается, что никаких новогодних доплат к пенсии нет. Однако некоторые работодатели предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.
Индексация выплат работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих, заявили в ПФР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Американцы не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании
- Зеленский захотел забрать Крым невоенным путем
- Депутаты предложили увеличить пособие при рождении ребенка
- Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter
- Стало известно, кто получит пенсию в декабре дважды
- В России обязательная маркировка вейпов может начаться с 15 декабря
- В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»
- Десять человек погибли при пожаре в Китае
- СМИ: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Киеву истребители МиГ-29
- В ЕС сожалеют после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru