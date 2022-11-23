Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года

Депутаты Госдумы приняли в третьемЮ, заключительном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы Бессараб: Накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить

Кабмин внёс документ на рассмотрение в парламент 28 сентября, в пояснительной записке говорится, что при принятии законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что идея возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПенсионерыЗаконопроектГосдумаПенсия
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