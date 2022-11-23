Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года

Кабмин внёс документ на рассмотрение в парламент 28 сентября, в пояснительной записке говорится, что при принятии законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что идея возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий, сообщает RT.