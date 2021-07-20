Стало известно, кто из россиян не сможет отдохнуть за границей
Планы на отпуск в другой стране могут сорваться из-за долгов.
Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александру Пожарскую, исполнительное производство может стать причиной для того, чтобы россиянина развернули на границе. Речь идет не только о банковских задолженностях, но и штрафах, алиментах, услугах ЖКХ.
Пожарская считает, что уровень финансовой сознательности многих граждан сегодня все еще очень низок, так как некоторые не предполагают, что задолженность может помешать их выезду за границу.
Эксперт рекомендует перед покупкой билетов посетить сайт Федеральной службы судебных приставов и убедиться в отсутствии исполнительного производства, а также проверить свою кредитную историю.
Как сообщалось, половина опрошенных россиян считают, что хороший отпуск в течение недели стоит более 100 тысяч рублей. А 12,6% полагают, что в течение недели можно неплохо отдохнуть за 50 тыс. рублей.
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