Стало известно, кто из россиян не сможет отдохнуть за границей

Пожарская считает, что уровень финансовой сознательности многих граждан сегодня все еще очень низок, так как некоторые не предполагают, что задолженность может помешать их выезду за границу.

Эксперт рекомендует перед покупкой билетов посетить сайт Федеральной службы судебных приставов и убедиться в отсутствии исполнительного производства, а также проверить свою кредитную историю.

Как сообщалось, половина опрошенных россиян считают, что хороший отпуск в течение недели стоит более 100 тысяч рублей. А 12,6% полагают, что в течение недели можно неплохо отдохнуть за 50 тыс. рублей.

