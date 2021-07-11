Россияне назвали стоимость хорошего недельного отпуска

Более 100 тысяч рублей стоит хороший отпуск в течение недели, считает половина опрошенных россиян. Опрос провела финансовая онлайн-платформа Webbankir, сообщает РИА Новости.

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«Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха всей семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», — цитирует результаты исследования Газета.ru.

До 100 тысяч рублей можно потратить на запоминающийся отдых, заявила треть опрошенных, а 12,6% полагают, что в течение недели можно неплохо отдохнуть за 50 тыс. рублей.

При этом более половины опрошенных готовы оформить кредит или взять деньги в долг на отпуск.

Ранее сообщалось, что треть жителей РФ, планирующих летний отдых, выделяют на путешествия не более 60 тысяч рублей, 23,5% откладывают на отпуск 20—40 тысяч рублей, передает RT.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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