Стало известно, кому показан препарат от COVID-19 «Арепливир»
Глава совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый рассказал, кому будут назначать препарат от коронавируса в инъекционной форме «Арепливир». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Препарат предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе», — цитирует его Газета.ru.
По его словам, эффективность «Арепливира» очень высока.
Первый в России инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир» зарегистрирован 12 ноября. Его производство в ампулах, как планируется, стартует в декабре 2021 года.
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