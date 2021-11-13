Стало известно, кому показан препарат от COVID-19 «Арепливир»

Глава совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый рассказал, кому будут назначать препарат от коронавируса в инъекционной форме «Арепливир». Об этом сообщает РИА «Новости».

В России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир»

«Препарат предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе», — цитирует его Газета.ru.

По его словам, эффективность «Арепливира» очень высока.

Первый в России инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир» зарегистрирован 12 ноября. Его производство в ампулах, как планируется, стартует в декабре 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПроизводствоЛекарства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры