Стало известно, кому показан препарат от COVID-19 «Арепливир»

«Препарат предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе», — цитирует его Газета.ru.

По его словам, эффективность «Арепливира» очень высока.

Первый в России инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир» зарегистрирован 12 ноября. Его производство в ампулах, как планируется, стартует в декабре 2021 года.

