В России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир»
В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика – фармацевтическую компанию ГК «Промомед».
В пресс-службе заявили, что препарат поступит в больницы всех регионов России до конца года.
«Своей разработкой ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – отмечается в сообщении.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование двух новых препаратов для лечения и профилактики коронавируса: Ronapreve и Regkirona.
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