В России зарегистрировали первое отечественное лекарство от COVID-19 «Арепливир»

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика – фармацевтическую компанию ГК «Промомед».

В пресс-службе заявили, что препарат поступит в больницы всех регионов России до конца года.