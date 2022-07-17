Стало известно, кого больше всех предпочитают кусать комары

Комар выбирает жертву по индивидуальному запаху человека и температуре его тела, сообщает «Прайм» со ссылкой на медика Елену Андросову.

Комары слетаются на красный, оранжевый и черный цвета

По ее словам, это насекомое также «руководствуется» составом индивидуальной микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. Чем выше показатель, тем «привлекательней жертва».

Андросова отметила, что существует научное исследование, согласно которому комаров — но лишь определенного вида — больше привлекают обладатели первой группы крови.

Отмечается, что эти насекомые летят на тепло сосудов и крови. Вероятно, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, то их будут кусать реже.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Насекомые
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