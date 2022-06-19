Врач объяснила, каких людей чаще кусают комары
Комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплектацией человека, уверена эксперт, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога, аллерголога Ирину Ярцеву.
По её словам, единственное, что может иметь для них значение, толщина кожи. Отмечается, что эти насекомые летят на тепло сосудов и крови. Вероятно, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, то их будут кусать реже.
При этом толщина кожи человека может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия. Ярцева призвала не расчесывать место укуса.
Как сообщалось ранее, красные, оранжевые и черные тона одежды комары воспринимают иначе, чем все остальные с учетом запаха человека.
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