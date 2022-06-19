Врач объяснила, каких людей чаще кусают комары

Комары не имеют особых предпочтений, связанных с группой крови или комплектацией человека, уверена эксперт, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога, аллерголога Ирину Ярцеву.

В Антарктиде появились обыкновенные комары

По её словам, единственное, что может иметь для них значение, толщина кожи. Отмечается, что эти насекомые летят на тепло сосудов и крови. Вероятно, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, то их будут кусать реже.

При этом толщина кожи человека может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия. Ярцева призвала не расчесывать место укуса.

Как сообщалось ранее, красные, оранжевые и черные тона одежды комары воспринимают иначе, чем все остальные с учетом запаха человека.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Насекомые
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры