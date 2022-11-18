Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
18 ноября 202205:40
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17 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru