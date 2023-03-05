Стало известно о погоде в Москве 8 марта
5 марта 202305:02
Холодная ночь и резкое потепление до двух градусов ожидаются в Москве 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в ночь на 8 марта ожидается около 10 градусов ниже ноля. Днем будет минус 3 – плюс 2 градуса. Днем 8 марта ожидается мокрый снег.
В преддверии начала весны 2023 года ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился в эфире НСН своими прогнозами на первый весенний месяц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru