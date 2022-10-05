Стало известно, когда россияне должны вернуть лишнюю пенсию

Иногда россияне намерено не сообщают в пенсионный фонд России об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

В результате возникает вопрос о возвращении «лишней» пенсии. Один из примеров — закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», дающий право «чернобыльцам» получать дополнительные выплаты в случае постоянного проживания в опасных зонах.

Однако когда россиянин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение доплат согласно закону, то он теряет право на их получение.

Однако если в этом случае получатель выплаты не проинформирует ПФР о смене места жительства, то впоследствии по закону их придется вернуть. Срок исковой давности по таким делам — три года с момента, когда фонд узнал или должен был узнать об излишней выплате.

Социальный фонд РФ в следующем году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей. Кроме того, 1,9 трлн рублей планируется направить на различные меры поддержки семей с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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