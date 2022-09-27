Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

С 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования станут «Фондом пенсионного и социального страхования России», все функции прежних организаций сохранятся, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии по достижении 80 лет

По его словам, центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием россиян будет вестись в единых клиентских службах. Отмечается, что объединение фондов не приведет к снижению выплат.

Как напомнил юрист, Минтруд России разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы. Выплата будет расти в среднем на 6,8 процента в год, а к 2025 году среднегодовой размер пенсии составит 24 тыс. 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат работающего пенсионера будет пересчитана.

Ранее сообщалось, что социальный фонд РФ в следующем году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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