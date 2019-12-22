Стало известно, когда Россия отменит роуминг с Белоруссией

Россияне смогут не оплачивать входящие вызовы в роуминге в Белоруссии с сентября 2020 года, информирует ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи России.

Сообщается, что проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве Россия подписала. Ожидается подписание документов представителями Белоруссии.

Напомним, договор о союзе Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 года. Союзное государство предполагает унификацию законодательства, единые органы власти, валюту, рынок. Дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России планировали подписать в начале сентября текущего года. Однако, процесс объединения оказался затруднён возникшими экономическими и политическими разногласиями: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял Россию в том, что она не спешит отменять свои таможенные пошлины, а также заявлял об опасности потери белорусским государством суверенитета под давлением из Москвы.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, как влияют заявления белорусского лидера на отношения двух стран.

