Стало известно, какое наследство оставил артист Куравлев

Согласно ему, все имущество артиста достанется его детям. Его стоимость оценивается в 100 млн рублей. Наследство актера будет поделено в равных долях между его 59-летней дочерью Екатериной и 44-летним сыном Василием.

У Куравлева осталась пятикомнатная квартира в доме на набережной с видом на Москву-реку стоимостью 82 млн рублей. Также у актера была загородная дача за 10 млн рублей.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Актер скончался на 86-м году жизни, напоминает пресс-служба кабмина.

