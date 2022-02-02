Стало известно, какое наследство оставил артист Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев задолго до ухода из жизни составил завещание, сообщает kp.ru.
Согласно ему, все имущество артиста достанется его детям. Его стоимость оценивается в 100 млн рублей. Наследство актера будет поделено в равных долях между его 59-летней дочерью Екатериной и 44-летним сыном Василием.
У Куравлева осталась пятикомнатная квартира в доме на набережной с видом на Москву-реку стоимостью 82 млн рублей. Также у актера была загородная дача за 10 млн рублей.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Актер скончался на 86-м году жизни, напоминает пресс-служба кабмина.
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