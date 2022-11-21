Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги, однако рост затронет не все их виды, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

Эксперт предупредила о росте цен на товары из-за повышения тарифов ЖКХ

Прежде всего, подорожает горячая и холодная вода, тепло, газ, электроэнергия и твердые коммунальные отходы. Как отметила эксперт, рост не должен превышать 9 процентов.

«Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», — отметила Лебединская.

Россияне смогут сэкономить на коммунальных услугах благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХ
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