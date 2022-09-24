Соцфонд направит в 2023 году более 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий
Социальный фонд РФ в следующем году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
«Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий», — отметили в ведомстве.
Кроме того, 1,9 трлн рублей планируется направить на различные меры поддержки семей с детьми.
Ранее Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 2023 год, предполагается, что они составят 16 242 рублей и 14 375 рублей соответственно. Ведомство внесет в Госдуму необходимые законопроекты в составе бюджетного пакета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- США исключили Афганистан из числа основных союзников вне НАТО
- Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом
- Минцифры РФ опубликует список специальностей для отсрочки от мобилизации
- МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации
- Ирландия рассмотрит выдачу виз россиянам, избегающим мобилизации
- В США заявили, что серьезно воспринимают высказывания Путина о ядерном оружии
- Турция не признает проводимые на Украине референдумы
- Умер актер из телесериала «Четыре танкиста и собака»
- Telegram удалил несколько каналов по требованию Apple и Google
- Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru