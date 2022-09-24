«Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий», — отметили в ведомстве.

Кроме того, 1,9 трлн рублей планируется направить на различные меры поддержки семей с детьми.

Ранее Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 2023 год, предполагается, что они составят 16 242 рублей и 14 375 рублей соответственно. Ведомство внесет в Госдуму необходимые законопроекты в составе бюджетного пакета.

