Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии по достижении 80 лет
Прибавку к пенсии по достижении 80 лет могут получить россияне, которым выплачивают страховую пенсию по старости. Об этом рассказал кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов в беседе с агентством «Прайм».
«Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается без всяких заявлений», — подчеркнул эксперт.
Речь идет о выплате, которую назначают гражданину после достижения пенсионного возраста; такая пенсия призвана компенсировать заработную плату, пишет RT. При этом страховую пенсию выплачивают не только по старости, но, например, по инвалидности или потере кормильца. В этом случае получатели уже имеют увеличенную выплату и не могут рассчитывать на доплату.
Парфенов добавил, что в случае, если пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, пенсионер может выбрать более выгодный для себя вариант, пишет Газета.ру. Для этого следует подать заявление в Пенсионный фонд.
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