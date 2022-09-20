Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии по достижении 80 лет

«Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается без всяких заявлений», — подчеркнул эксперт.

Речь идет о выплате, которую назначают гражданину после достижения пенсионного возраста; такая пенсия призвана компенсировать заработную плату, пишет RT. При этом страховую пенсию выплачивают не только по старости, но, например, по инвалидности или потере кормильца. В этом случае получатели уже имеют увеличенную выплату и не могут рассчитывать на доплату.

Парфенов добавил, что в случае, если пенсия по старости с учетом надбавки выше, чем по потере кормильца, пенсионер может выбрать более выгодный для себя вариант, пишет Газета.ру. Для этого следует подать заявление в Пенсионный фонд.

