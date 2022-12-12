Стало известно, как сэкономить на счетах за электричество и воду
Есть способы, которые позволяют сэкономить на счетах за коммунальные услуги, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.
По ее словам, каждый месяц у россиян на жилищно-коммунальные услуги в среднем уходит около десяти процентов от зарплаты. Сократить расходы можно при помощи проверки приборов учета воды и сроков их поверки. Эксперт напомнила, что после истечения срока расчет будет осуществляться по нормативу потребления, который выше показаний приборов.
Некоторые категории граждан могут рассчитывать на субсидии на оплату коммунальных услуг. Проверить это можно на портале соцзащиты. Кудерко назвала еще один способ экономии — перерасчет. Управляющая компания снизит размер платежа, если температура радиаторов отопления или воды была ниже нормы.
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря было необходимым, это способствует индексации зарплат сотрудникам внутри отрасли и подготовке к зиме, однако после запуска программы модернизации сферы ЖКХ тарифы могут снизиться или стать фиксированными, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН.
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